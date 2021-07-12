زراعة النواب توصى بضرورة إدراج حديقتى الحيوان والأسماك بخطة تطوير القاهرة

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عدم وجود بند مخصص فى الموازنة من قبل وزارة المالية لشراء حيوانات لحديقة الحيوان، مشيرًا إلى أن الحديقة تقوم بشراء حيوانات بأفكار خارج الصندوق.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة دكتورة درية شرف الدين بشأن التراجع فى مظهر حديقة الحيوان وسوء حالة الحيوانات والطيور والمكتبة الأثرية وعدم توافر الرعاية والنظافة بالحديقة، وسوء حالة حديقة الأسماك بالزمالك نظرًا للإهمال الشديد مما أدى إلى ضياع معلم سياحى وتراثى مهم.

وأضاف "رجائى" أن حديقة الحيوان تشهد لأول مرة تزويدها بأنواع جديدة من الحيوانات دون تحميل الدولة أى أعباء، مشيرا إلى أن هناك أنواع كثيرة من الحيوانات بحديقة الحيوان، مؤكدًا أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لتطوير الحديقة وتنميتها.

من جانبها انتقدت النائبة درية شرف الدين الأوضاع بحديقتى الحيوان والأسماك، قائلة أن حديقة الحيوان بلا حيوانات وحديقة الأسماك بلا أسماك، مضيفة هذه الحدائق ثروة كبيرة لمصر يجيب الحفاظ عليهم".

وتابعت: "حديقة الحيوانات من الإنجازات العظيمة للخديوى إسماعيل الذى كان يحكم فى وقت من الأوقات مصر لذلك يجب الحفاظ عليها"، مشيرة إلى أن حديقة الحيوان تشهد تراجعا كبيرا سواء من ناحية النظافة أو انتشار الباعة الجائلين".

وأوصت لجنة الزراعة برئاسة هشام الحصرى بضرورة إدراج حديقتى الحيوان والأسماك ضمن خطة تطوير القاهرة، كما أوصت وزارة المالية بأن تدرج بندا بالموازنة لحديقة الحيوان لشراء حيوانات.