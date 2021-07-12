التموين: صرف 60% من مقررات السلع التموينية لشهر يوليو الجارى حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى أنه تم صرف نحو 60% من مقررات السلع التموينية لشهر يوليو الجارى حتى الآن، مشيرا إلى أن مخازن الجملة التابعة لشركتى الجملة ( العامة - المصرية) والتى يصل عددها إلى 1500 مخزن بها مخزون استراتيجى كبير من كل السلع المدرجة على بطاقة الدعم.





وأشار فى بيان له اليوم إلى أن الوزارة توفر كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، بضخ 28 سلعة لمنافذ التوزيع التى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ، موزعة ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتى وبقالى التموين. وأكد المصيلحى أنه وجه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة، بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. من جانبه أكد معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، أحمد كمال أن المخازن التابعة للشركات يتم متابعتها بشكل مستمر بعد ميكنتها من خلال كل شركة، وأصبح من السهل معرفة الأرصدة الصادرة والواردة من السلع ونقاط الاحتياج لكل سلعة فى إى مكان، وضخها فورا إلى تلك المخازن لتلبية احتياجات منافذ الصرف لها، منوها بأن الميكنة ساهمت فى حوكمة صرف السلع التموينية من خلال متابعها إليكترونيا، ومعرفة الصادر والوارد منها إلى تلك المخازن.

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