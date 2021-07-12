خالد الغندور يسخر من لجنة المسابقات باتحاد الكرة بسبب مباراة الأهلي وأسوان«صور»

/640318/خالد-الغندور-يسخر-من-لجنة-المسابقات-باتحاد-الكرة-بسبب-مباراة-الأهلي-وأسوانصور

نشر خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ولاعب فريق المنتخب الأسبق، وإعلامي حاليا بقناة الزمالك، عبر صفحته الشخصية تويتر، عن ملعب مباراة فريق أسوان والأهلي في الدوري، بعد عودة المارد الأحمر من المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج تفاصيل تغريدة خالد الغندور، عن لقاء الأهلي وأسوان بالدوري.

ويلتقي النادي الأهلي مع فرق أسوان بالدوري في التاسع والعشرين من يوليو الجاري، على ملعب أسوان، والتي تنطلق في الساعة السابعة مساء.

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا محمد شريف الأهلي 15 هدفا يوسف أوباما الزمالك 13 هدفا عمر كمال عبدالواحد المصري 11 هدفا أحمد سمير طلائع الجيش 11 هدفا.

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف.

محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء : "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".