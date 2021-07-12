جدة - نرمين السيد - وقد صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن شكرى نقل تحيات السيد الرئيس إلى رئيس المجلس الأوروبى؛ كما تناول وزير الخارجية خلال اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى والارتقاء بمجالات التعاون الى آفاق أرحب على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، علاوة على التطلع لزيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر.
كما استعرض شكرى بشكل مفصل خلال اللقاء الموقف المصرى إزاء قضية سد النهضة والوضع الراهن فى هذا الصدد؛ كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين 2، وآخر تطورات القضية الفلسطينية والمشهد فى شرق المتوسط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطورات ملف سد النهضة.. تفاصيل لقاء سامح شكرى ورئيس المجلس الأوروبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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