إنفوجراف.. صندوق مكافحة الإدمان يستعرض أنشطة الخط الساخن فى 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنفوجرافا عن أنشطة الخط الساخن 16023 فى الفترة من يناير حتى يونيو 2021.





وأوضح الإنفوجراف أن هناك 63 ألفا و540 مريضا استفادوا من الخدمة العلاجية منهم 1.669 حالة من المناطق المطورة بديلة للعشوائيات، و6 آلاف و22 من المتصلين خلال شهرى مايو ويونيو من موظفى القطاع الحكومى. وأشار إلى أن المخدرات الأكثر انتشارا هى "الحشيش 45.87%، الهيروين 36.88%ـ الترامادول 20.22%، الاستروكس والفودو 11.86%"، والفئات العمرية هى "أقل من 15 عامًا 14.30%، بين 15 إلى 20 عامًا 46.87%ـ بين 20 إلى 30 عامًا 30%"، والمحافظات الأكثر اتصالا هى "القاهرة 33.18%، الجيزة 12.57%".

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