صحة البرلمان تناقش عدم توفير اللقاحات المعتمدة خارج مصر للمسافرين

جدة - نرمين السيد - وأشار النائب محمود أبو الخير وكيل لجنة الشئون الصحية، إلى عدم تخصيص عدد من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وتوفيرها للمسافرين خارج البلاد، وتخصيص موقع خاص بهم للتسجيل والحصول على اللقاح، وعدم توفير اللقاحات المعتمدة خارج مصر مثل دول الخليج التى يتواجد بها ملايين العمالة المصرية الذين يتواجدون داخل مصر حاليا لظروف الأعياد والإجازات وينوون الرجوع إلى موطن عملهم بهذه الدول ولا يستطيعون بسبب عدم حصولهم على اللقاح المعتمد.

وأضاف أبو الخير، أن هناك ضرورة لفتح مراكز فى كل محافظة لتطعيم المواطنين المسافرين للخارج، حتى لا يتم تعطيلهم عن عملهم والإضرار بهم، مشيرًا إلى أنه يمكن استغلال الوحدات الصحية المجهزة بانترنت لتسجيلهم وتطعيمهم، خاصة أن هناك دول تشترط التطعيم بلقاحات محددة للسفر إليها.

ولفت وكيل لجنة الشئون الصحية، إلى أن هناك غياب تام من قبل الوزارة فى سياستها بشأن أولوية الحصول على اللقاح، كما هو تم الإعلان عنه، حيث يوجد الكثير من أصحاب الأمراض وكبار السن مسجلين منذ فترة ولم يتحصلوا على اللقاح.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائبة دينا عبدالكريم صادق مكسيموس، بشأن النظام الإلكترونى الخاص بتسجيل طلب التطعيمات.

وقالت النائبة دينا عبد الكريم، إنه من خلال تسجيل طلب المواطنين لتلقى لقاحات فيروس كورونا إلكترونيا، تتكون قاعدة بيانات عن المواطنين وكذلك عن الأمراض، وغيرها، متسائلة: "كيف يتم الاستفادة من قاعدة البيانات؟".

وأشارت عبد الكريم، إلى ضرورة مراعاة الأولوية فى تلقى لقاح كورونا، حيث إن الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذه الفئات يجب ألا يتم تأخيرها، كما دعت إلى ضرورة الإسراع فى تطعيم أكبر نسبة من المواطنين، وتجنب العشوائية فى عملية التطعيم.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد بدراوى، بشأن تقاعس وزارة الصحة عن تطعيم المصريين بلقاح فيروس كورونا.

وقال بدراوى، فى كلمته، إن هناك تأخر فى مصر فى تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مؤكدا أن هناك دول عربية وفى أوروبا وآسيا طعمت مواطنيها بنسب أكبر من مصر، قائلا: "حتى الآن فى 7 شهور مصر طعمت 4 مليون مواطن، ومحتاجين نطعم حوالى 40 أو 50 مليون مواطن، إحنا تأخرنا أوى، من تم تطعيمهم لا يتعدوا 4%".

وتابع بدراوى: "معدل الوفيات بفيروس كورونا مرتفع فى مصر قياسا بالعديد من الدول، ولابد وزارة الصحة توضح أسباب ارتفاع معدلات الوفيات، وإذا لم تتعدل نسب التطعيمات سأتقدم باستجواب فى أكتوبر".

كما ناقشت لجنة الشئون الصحية، طلبى إحاطة مقدمين من النائبة سارة النحاس، بشأن توفير آلية خاصة بعيدة عن نظام السيستم، لتلقى اللقاح للعمالة المصرية المسافرة للخارج وعدم ربطهم بمواعيد محددة لوجود بعض القرى والمناطق تعانى من عدم وجود وحدات صحية أو مراكز لقاح، وبشأن تطعيم مراقبى الثانوية العامة.

وطالبت النحاس، بتطعيم كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمقيمين فى دور المسنين والرعاية، وتوجه فرق طبية إليهم لتسجيلهم وتطعيمهم.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن اعتماد لقاح فيروس كورونا "سينوفاك" من منظمة الصحة العالمية.