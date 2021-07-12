/640324/مصورة-روسية-تتغنى-بموسيماني-وتوجه-رسالة-عاطفية-للجنوب-إفريقي

أثارت مصورة روسية تدعى ساشا البهجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي عقب نشرها رسالة عاطفية لبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في ظل ظهوره ببدلة كلاسيكية وذلك على خلفية إجراء حوار صحفي مع مدرب القلعة الحمراء قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب المصورة الروسية عبر مواقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" في رسالة يرصدها دوت الخليج : بيتسو موسيماني هو مدرب كرة قدم جنوب إفريقي ومهاجم سابق، الأن هو المدير فني للنادي الأهلي الذي يتواجد في الدوري المصري الممتاز".

رسالة عاطفية من مصورة روسية لموسيماني

وتابعت المصورة: " موسيماني يعد واحد من أفضل المدربين والأطول خدمة والأكثر تفوقًا في كرة القدم بجنوب إفريقيا خاصة بعد الفوز بالعديد من الألقاب مع سوبر سبورت يونايتد بين عام 2001 و2007 وماميلودي صان داونز من 2012 وحتى 2020".

وواصلت: " اليوم أنا لا أخشى أن أقول بيتسو موسيماني بطل قومي لمصر لأن كرة القدم تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين وأنا فخورة جدًا بأن أتيحت لي الفرصة للعمل معه ومعرفة المزيد حول كيفية عمله وحياته ورحلته المهنية لأكون صادقة لم أستطيع الاستمرار في الحديث عن كرة القدم لذلك تحدثنا عن كل شيء ما عدا ذلك، وهو ما جعل موسيماني سعيد".

مصورة روسية: فخور باللقاء مع موسيماني مدرب الأهلي

و أستكملت: " أنا فخور جدًا بأن أتيحت لي الفرصة للعمل معه ومعرفة المزيد حول كيفية عمله وحياته ورحلته المهنية".

وتابعت: " لأكون صادقًة ، لم أستطع الاستمرار في الحديث عن كرة القدم كثيرًا لذلك تحدثنا عن كل شيء ذلك ما جعله سعيدًا".

ووضحت: "أجرينا محادثة شيقة حول روسيا وسفره إلى هناك ، بالإضافة إلى أنني حصلت على فهم أفضل لجنوب إفريقيا كدولة ونمط حياتها وتقاليدها".

واختتمت: "اتضح أنه شخص منفتح للغاية وودود وذكي وذكي ولطيف،ونتطلع للعمل مع موسيماني مرة أخرى ونتمنى له ولفريق الأهلي الكثير من الانتصارات".

وكان بيتسو موسيماني قد قاد الأهلي للفوز على مصر المقاصة برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس ضمن منافسات الدوري الممتاز ، ويستعد لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب محمد بن الخامس في العاصمة المغربية.