/640322/المكسيك-تتصدر-ومصر-في-الوصافة-بتتابع-السيدات-لبطولة-العالم-للخماسي-الحديث

تربع منتخب المكسيك على صدارة منافسات تتابع السيدات، بعد انتهاء مسابقات السباحة والسلاح ونقاط السلاح الإضافية، ببطولة الخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي انطلقت فعالياتها اليوم الإثنين، من ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، على أن تنتهي يوم 18 من شهر يوليو الجاري، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب المنتخبات

تمكن ثنائي منتخب المكسيك سيسيليا ميزا وميليسا ميريليز، من حصد المركز الأول برصيد 551 نقطة، بينما احتل ثنائي منتخبنا الوطني، أميرة قنديل وسلمى أيمن، المركز الثاني برصيد 537، وجاء في المركز الثالث ثنائي منتخب روسيا كيسينيا سانيفا وماريا سامولوفا برصيد 526 نقطة.

مواعيد حميع مباريات بطولة الخماسي الحديث

تتم منافسات البطولة بين 165 لاعب ولاعبة من ضمن الـ 27 دولة المشاركين في البطولة، حيث يشارك في فعاليات البطولة 92 لاعب و 73 لاعبة.

بدأت منافسات البطولة اليوم الإثنين بتتابع السيدات، ثم يوم 13 بتتابع الرجال، وبعد اننتهاء تصفيات السيدات والرجال، تبدأ منافسات نصف نهائي البطولة، حيث تبدأ فعاليات نصف نهائي بطولة السيدات يوم 14 يوليو، ثم تليها فعاليات نصف نهائي بطولة الرجال يوم 15 يوليو، وبعد حسم المتأهلين إلى نهائي البطولتين السيدات والرجال، تبدأ منافسات نهائي البطولة للسيدات يوم 16 يوليو، ثم تليها مباشرة منافسات نهائي بطولة الرجال يوم 17 يوليو، ثم يشهد يوم 18 يوليو(اليوم الأخير)، ختام فعاليات البطولة، حيث يشهد ذلك اليوم تتابع المختلط.

الدول المشاركة في بطولة الخماسي الحديث

تشارك مصر وهي الدولة المستضيفة للبطولة، بجانب كل من المنتخبات التالية: ألمانيا وبيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ممثلين مصر في بطولة الخماسي الحديث

إياد الكاشف وأدهم هاني فودة ومحمد الجندي ويوسف قرني ومحمد الجندي وأحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام. وعلى الجانب الأخر يمثل مصر في منتخب الناشئات، كل من: أريج نور الدين ومريم عامر ومايا محمد وسلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد.