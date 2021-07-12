/640315/صحة-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-النائب-طارق-الخولي-بشأن-مرض-القدم-السكريفيديو

استعرض النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، عن تنسيقية شباب الأحزاب، طلب الإحاطة الخاص به بشأن تزايد نسبة أعداد المصابين بمرض القدم السكرى، مضيفا أن هناك مؤشرات من مؤسسات صحية دولية تشير إلي أن مصر مرشحة أن تكون المركز الثاني في الإصابة بمرض السكر، وذلك مؤشر خطير.

وطالب بتوفير كل سبل الرعاية والتوعية لمرضي القدم السكري والذين يتعرضون للبتر، وتوفير الأطراف الصناعية، مشيرا إلى أهمية وجود الدعم النفسي لهم. وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية على علي المعاناة التي يعانيها مرضي السكر الذين تتفاقم حالتهم وتصل إلي "القدم السكري" ويتعرضون للبتر، مطالبا بتكثيف التوعية للمواطنين حتي لا يصابوا بمرض السكر، وتوعية المرضي بأفضل أساليب العلاج، ورعايتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة النواب تناقش طلب إحاطة النائب طارق الخولي بشأن مرض القدم السكري«فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.