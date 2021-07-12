/640314/في-بيان-رسمي-الزمالك-يرفض-خوض-مباراة-كأس-مصر-إعتراضا-على-التعديلات-الجديدة

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يرد فيه على التعديلات الأخيرة التي أعلنها اتحاد الكرة ، وأكد الفارس الأبيض في بيانه رفض خوض مواجهة أسوان في كأس مصر ، ويرصد دوت الخليج بيان القلعة البيضاء.

بيان ناري من الزمالك على اتحاد الكرة

جاء بيان النادي كالتالي:

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حرصه على نجاح المسابقات المحلية.

أضاف لبيب أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا يؤكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الإثنين ٩ أغسطس المقبل في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى بدور الستة عشر للكأس وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عدم قبول ناديه خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد.

وطالب حسين لبيب بأن يكون موعد نهائي كأس مصر معلنا في وقت مبكر حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.

في بيان رسمي.. الزمالك يرفض خوض مباراة كأس مصر إعتراضا على التعديلات الجديدة

وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.

وأشار لبيب إلى أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية.. مشددا على ضرورة مساواة كل الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.

وشدد لبيب على أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.

حسام المندوه يرد على أنباء ترشحه لإنتخابات الزمالك

على جانب أخر أكد حسام المندوه: "لا أفكر في الترشح لرئاسة الزمالك، ولا يتواجد ذلك الموضوع في دماغي، الفترة الحالية مركز كويس مع اللجنة، في تأدية دورها في الفترة الحالية".

وأكمل:"لا يوجد أي نيه في الفترة الحالية في الترشح لرئاسة مجلس الزمالك، لجنة القلعة البيضاءالحالية لا يوجد منها ما يفكر في الترشح لرئاسة الفارس الأبيض".

واختتم:"ولا يوجد حديث أيضاً، بين أعضاء اللجنة في التفكير في لجنة الزمالك، ولا يوجد فراغ في الحديث عن ذلك".