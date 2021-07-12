المتهمين بسرقة صندوق تبرعات مسجد في قبضة مباحث القليوبية

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على 3 متهمين بسرقة صندوق تبرعات خاص بأحد المساجد في شبرا الخيمة.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل القبض على 3 متهمين بسرقة صندوق تبرعات خاص بمسجد في شبرا الخيمة

فيسبوك

وكانت رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بسرقة صندوق تبرعات خاص بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية.

توصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية إلى أن مرتكبى الواقعة (ميكانيكى ، نجار مسلح ، طالب - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا_الخيمة).

ضبط المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم القبض على المتهمين الثلاثة المتهمين، وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، والاستيلاء على المبلغ المالى، وأضافوا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية.

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كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، تفاصيل غرق شقيق المطرب «رامي صبري» في ترعة المريوطية بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحقيقات أن أول أمس السبت، وعلى غير رغبته، تم إيداع الشاب شقيق المطرب « رامي صبري» إحدى المصحات بنطاق دائرة المركز؛ أملا في علاجه وطرد تلك السموم من جسده.

وأكدت التحقيقات أن الشاب يبلغ من العمر 34 عامًا، لم يتحمل حبسه في مصحة لعلاج الإدمان فقرر الهروب في اليوم التالي لوصوله.

وتابعت: تسلق الشاب صاحب الثلاثيني سور المصحة، ولاذ بالهرب ليتبعه أفراد الأمن الإداري والمشرفين لكنه أسرع بالقفز بمجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.

البداية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية.

وانتقل على الفور العميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب، إلى مكان البلاغ بالتنسيق مع الإنقاذ النهري.

جهود البحث

وكشفت جهود البحث والتحري إلى أن الشاب يدعى «كريم صبري»، يبلغ من العمر 34 عامًا، وهو شقيق المطرب «صبري»، كان يعاني من إدمان مخدر «الهيروين».

وعلى الفور تم انتشال الجثمان وإيداعها في المشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.