/640309/درة-توجه-رسالة-خاصة-للسيسي-بسبب-بلدها-تونس

حرصت النجمة التونسية درة على توجيه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تضامنه ودعمه لبلدها تونس بمساعدات طبية في أزمتها الأخيرة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الرسالة الموجهة من الفنان درة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

درة تشكر السيسي على مساندته لتونس

وغردت درة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات «توتير» بتويته ممتنة من خلالها للسيد عبد الفتاح السيسي و داعية المولى عز وجل أن يحفظ شعب مصر وتونس.

فكتبت: "‏شكرًا لمصر العظيمة العزيزة على دعمها لبلدي الحبيبة تونس.. وشكرًا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلادنا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة.. أتمنى من كل قلبي أن تنتهي هذه الأزمة قريبًا والله يحفظ شعب البلدين ويديم الأخوة والمحبّة بيننا".

دعم مصر لشعب تونس الشقيق

فاستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي الشقيق.

وتعد تلك المساعدات تأكيدًا لمتانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وللعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.

درة في مسلسل «بين السماء والأرض»

من ناحية أخرى شاركت الفنانة درة في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «بين السماء والأرض» بطولة هانى سلامة، غادة عادل، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجى.