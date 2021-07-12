النائب أحمد مقلد يوافق على تعديلات النائب علاء عابد بشأن اللائحة الداخلية ويؤكد" بداية مهمة"«فيديو»

/640307/النائب-أحمد-مقلد-يوافق-على-تعديلات-النائب-علاء-عابد-بشأن-اللائحة-الداخلية-ويؤكد-بداية-مهمةفيديو

أشاد النائب احمد مقلد ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بتعديلات النائب علاء عابد على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكدا نراعي كافة الاجراءات المتعلقة باللائحة وتخفيض عدد ممثلي الهيئة البرلمانية إلى ثلاثة اعضاء.

دوت الخليج يرصد كلمةالنائب أحمد مقلد على اللائحة الداخلية بالجلسة العامة أمس

الائتلافات البرلمانية

وأشار النائب أحمد مقلد ، عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الائتلافات البرلمانية كانت مختلفة عندما وضعت اللائحة الداخلية للبرلمان عام 2015، وكانت النشبة 25 % ،لافتا إلى ان الاحزاب لم تمثل لأكثر من 65 عضو، فكان من الممكن تكوين 3 أئتلافات برلمانية على الأقل، مطالبا بضرورة تخفيض نسبة الاعضاء للملائمة السياسية .

انتخابات اللجان النوعية

وثمن النائب أحمد مقلد ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، العودة للنص الأصلي للمادة 42 ،والتي تتضمن أن الانتخاب داخل اللجان يكون بالتزكية، مشددا على أن اللجان النوعية هي عصب المجلس.

تعديلات مستقبل وطن على اللائحة الداخلية

التعديلات، تضمنت وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

اختصاصات الوكيلين

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.