/640299/بالأرقام جوائز-اليورو-22-ضعف-مكافآت-كوبا-والمركز-الأخير-في-أوروبا-حصل-على-أكثر-من-بطل-أمريكا

بعد تتويج منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا 2021، على حساب منافسه التقليدي منتخب البرازيل، وبعد غياب طال 28 عام، وبعد تلهف الجماهير لعيش تلك اللحظات، وبعد أجواء الإحتفالات التي رأيناها من قبل اللاعبين والجماهير، فكم تتوقع المبلغ المالي الذي حصل عليه راقصي التانجو؟.. سنجيب خلال السطور القليلة القادمة عن تلك الإجابة:

المبلغ المالي الذي حصل عليه منتخب الأرجنتين بعد التتويج بالكوبا أمريكا

حصل منتخب الأرجنتين على 6.5 مليون دولار، بعد تتويجه بلقب الكوبا أمريكا على حساب البرازيل.

وعندما نقرأ الرقم فإنه يبدو طبيعيا، ولكن الشيئ المثير للغرابة والطرافة هو عندما نقارن المبلغ الذي حصل عليه الأرجنتين بعد التتويج بالكوبا أمريكا، بالمبلغ الذي حصل عليه منتخب إيطاليا بعد التتويج بالبطولة التي تناظر الكوبا امريكا وهي بطولة اليورو، حيث حصل منتخب الأزوري على 34 مليون يورو بعد تتويجه باليورو، فنجد أن بطل اليورو يحصل على أضعاف كثيرة من بطل الكوبا.

المبالغ المالية لبطولتي اليورو والكوبا

حصل منتخب التانجو صاحب المركز الأول في بطولة الكوبا أمريكا على 6.5 مليون دولار.

حصل منتخب البرازيل صاحب المركز الثاني في بطولة الكوبا أمريكا على 3.5 مليون دولار.

حصل منتخب إيطاليا صاحب المركز الأول في بطولة اليورو على 34 مليون يورو.

حصل منتخب إنجلترا صاحب المركز الثاني في بطولة اليورو على 30.25 مليون يورو.

حصل منتخبي تركيا ومقدونيا، أصحاب المركز الأخير في بطولة اليورو على 9.25 مليون يورو.

إجمالي جوائز بطولة اليورو تساوي 22 ضعف من إجمالي جوائز الكوبا. ويصل إجمالي الجوائز في بطولة الكوبا أمريكا إلى 19.5 مليون دولار، والتي تساوي 16.5 مليون يورو. بينما وصلت إجمالي الجوائز في بطولة اليورو إلى 371 مليون يورو.

ونفهم من ذلك أن جوائز اليورو تساوي 22 ضعف من جوئاز الكوبا أمريكا، والمركز الأخير في اليورو حصل على أكثر من بطل كوبا أمريكا.

أبطال الكوبا واليورو

أسدل الستار عن بطولة اليورو وبطولة الكوبا أمريكا، واستطاع منتخب الأرجنتين التتويج بالكوبا على حساب البرازيل، كما استطاع منتخب إيطاليا التتويج ببطولة اليورور على حساب منتخب إنجلترا.