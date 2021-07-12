الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية تهنئ الإمام الأكبر بقرب حلول عيد الأضحى

وأعرب الإمام الأكبر، خلال لقائه، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، وفد الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، عن سعادته بتهنئة رموز الكنيسة الأسقفية له، كما هنأ فضيلته المطران سامى فوزى لتنصيبه رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية.
وأكد الطيب أن روح الإخاء والتلاحم والاحترام التى تسود بين المصريين، مسلمين ومسيحيين فى الوطن فى مختلف المناسبات، تؤكد أن مصر كانت وستظل فى خير، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.
ومن جانبهم، أكد وفد قساوسة الكنيسة الأسقفية تقديرهم لجهود الإمام الأكبر، وما حققه من نقلة كبرى على مستوى الحوار بين الأديان وتحقيق الأخوة الإنسانية داخليا وخارجيا.
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