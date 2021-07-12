سياحة النواب توصى بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس برفع جاهزية شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، فى اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائبة نورا على، خطة محافظة جنوب سيناء لتطوير مدينة شرم الشيخ ورفع كفاءة المدنية استعدادا لعودة السياحة ، بحضور اللواء خالد عبدالحميد مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية.





وخلال الاجتماع، رأت اللجنة أنه فى ظل التحسن التدريجى والزيادة الملحوظة فى حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وما ستشهده مصر قريبا من طفرة بمعدلات السياحة الروسية والأوكرانية، ضرورة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع جاهزية مدينة شرم الشيخ استعدادا لعودة السائحين إليها والحفاظ على مكانتها على الخريطة السياحية العالمية، والعمل على تنفيذ اتفاقيات التوأمة المبرمة والتى تشمل العديد من الجوانب من تبادل الزيارات والفعاليات التى تتميز بالتنوع فى مصادر السياحة حتى لا يكون الاعتماد على مصدر واحد فقط، وكذلك ضرورة انتهاء محافظة جنوب سيناء من المشروعات السياحية التنموية التى بدأتها فى إطار استعداداتها لعودة السياحة. وأوصت اللجنة باستمرار الحكومة فى تقديم التسهيلات والعمل على رفع كفاءة مدينة شرم الشيخ، وأن تضع نصب أعينها الدول المنافسة لمصر سياحيا وما تقدمه من تسهيلات، واستمرار الرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية فى الحماية والتعقيم والتطهير للمنشآت السياحية والفندقية المختلفة، وكذلك ابتكار شكلاً جديدًا للترويج السياحى لمصر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما يمر به القطاع السياحى والتغييرات العالمية، مع الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لجذب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرار الزيارة، بالإضافة لتنفيذ الهوية البصرية المقدمة من الجامعة الألمانية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو ما سيسهم إيجابيًا فى الترويج السياحى لها فى إطار التكليف الرئاسى بتعميم الهوية البصرية بكل المحافظات بمصر.

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