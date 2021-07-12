بالأسماء وزير العدل يصدر حركة تغييرات لمساعديه

حيث شملت قطاعات شئون المحاكم والمطالبات القضائية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشئون الإدارات القانونية، والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والشهر العقارى والتوثيق، وشئون الإعلام ومجلسى النواب والشيوخ.
واستمراراً لما استنه الوزير من تقليد، فقد تم إجراء تسليم وإستلام للملفات بين مساعدى الوزير المنتهى عملهم والمساعدين الجدد، ثم إجتمع الوزير معهم وشكر المستشارين على جهودهم، ورحب مساعدى الوزير الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
وجدير بالذكر أن المساعدين الجدد هم :
1- المستشار / صبحى السيد عبد الوهاب اللبان ــ مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية .
2- المستشار / محمود محمد عبد الحميد سليمان ــ مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية .
3- المستشار / محمود محمد حلمى أحمد الشريف ــ مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسى النواب والشيوخ .
4- المستشار / محمد عبده حسن صالح ــ مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
5- المستشار / خالد حسن أمين النشار ــ مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة .
6- المستشار/د. أشرف كامل أحمد السيد حجازى ــ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق .
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