/640306/في-قضية-ممارسة-الدعارة--إخلاء-سبيل-فتاة-التيك-توك-الشهيرة-بـ-ريناد-عماد-بكفالة-20-ألف-جنيه

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل فتاة التيك توك منة الله عماد، وشهرتها ريناد عماد، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، مالم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إخلاء سبيل فتاة التيك توك « ريناد عماد»

وكانت أمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهمة منة الله عماد، وشهرتها ريناد عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «التيك توك»، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشه للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للأداب.

كافيه لنجل فنان شعبي شهير بالدقى

ونجحت الإدارة العامة للآداب، في إلقاء القبض على فتاة التيك توك المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي معروف، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق« التيك توك»، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.

وبمواجهة المتهمة أمام جهات التحقيق، عن الفيديوهات الخاصة بها أعترف بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الأعمال المنافية للأداب مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل«فيسبوك»، هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي .

ممارسة الجنس

وطالبت المتهمة فتاة التيك توك بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهمن المال من أجل استغلالهم، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك»، وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرزيلة وانها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.