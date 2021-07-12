/640302/برنامج-صرف-الراتب-مقدما-من-البنك-العربي-الإفريقي

يقدم البنك العربي الإفريقي خدمة صرف الراتب مقدماً بحد يصل إلى 90٪ من راتبك الشهري لتحقيق خططك المالية وهذه الخدمة مقدمة من البنك العربي الإفريقي ويتيح للعملاء إمكانية السحب على المكشوف من حسابك الشخصي بضمان المرتب والاستفادة من حد التسهيل مرة أخرى بأسهل الإجراءات.

دوت الخليج

برنامج صرف الراتب مقدماً من البنك العربي الإفريقي

يمكنك تلبية احتياجاتك المفاجئة والغير متوقعة وتخفيف أعبائك المالية بدون فائدة ضمن برنامج صرف الراتب مقدماً من البنك العربي الإفريقي استخدم راتبك قبل إيداعه في حسابك في اي يوم من أيام الشهر. يمكنك الحصول على تسهيل يصل الي 90% من قيمة راتبك الشهري بدون فائدة وبدون رسوم سداد أو إلغاء مع إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل شهرياً

مميزات برنامج صرف الراتب مقدماً من البنك العربي الإفريقي

حد تسهيل يصل إلى 90٪ من راتبك الشهري بحد أدني 1,000 جنية مصرى وحد أقصى 100,000 جنيه مصري بدون فائدة إمكانية سحب الرصيد مباشرة من شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصه بالبنك لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد يتم سداد المبلغ تلقائيا من المرتب مع إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل مرة اخري في حالة عدم طلب الإلغاء مصاريف إدارية تنافسية على الرصيد القائم غير المسدد فقط

الأوراق المطلوب من برنامج صرف الراتب مقدماً من البنك العربي الإفريقي

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية نموذج طلب الحصول على الخدمة من أقرب فرع