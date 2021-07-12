/640300/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-هائل-داخل-قطعة-أرض-في-العمرانية

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، على حريق هائل إندلع بمخلفات داخل قطعة أرض فضاء بمسرح سيد درويش بشارع خاتم المرسلين بدائرة قسم شرطة العمرانية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تفاصيل حريق هائل إندلع بمخلفات داخل قطعة أرض

شارع خاتم المرسلين

كانت البداية بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مسرح سيد درويش بشارع خاتم المرسلين بدائرة القسم.

وعلى الفور على انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، و أتضح أن الحريق بمخلفات داخل أرض فضاء ولا إصابات.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير الداخلية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في وقت سابق ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، لطفل مكبل من يده وقدميه أعلى مركبة «تروسيكل» في محافظة القليوبية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لطفل مكبل يده وقدميه أعلى مركبة "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ومدون أعلاها (ده طفل من المتسرحين اللى بيمسحوا العربيات ويتسولوا والراجل اللى مسرحه ضربه وأجبره على ركوب التروسيكل وقام بتكبيله والطفل كان خائف ، ووجود أطفال آخرين معه كانوا خايفين.