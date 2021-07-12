إحالة تاجر مخدرات متهم بحيازة كيلو بانجو في مدينة نصر

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة تاجر مخدرات متهم بحيازة كيلو بانجو

مواقف السيارات

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير مباحث العاصمة اللواء نبيل سليم، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عامل «له معلومات جنائية»، أثناء وجوده داخل أحد مواقف السيارات بدائرة القسم، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، تفاصيل غرق شقيق المطرب «رامي صبري» في ترعة المريوطية بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحقيقات أن أول أمس السبت، وعلى غير رغبته، تم إيداع الشاب شقيق المطرب « رامي صبري» إحدى المصحات بنطاق دائرة المركز؛ أملا في علاجه وطرد تلك السموم من جسده.

وأكدت التحقيقات أن الشاب يبلغ من العمر 34 عامًا، لم يتحمل حبسه في مصحة لعلاج الإدمان فقرر الهروب في اليوم التالي لوصوله.

وتابعت: تسلق الشاب صاحب الثلاثيني سور المصحة، ولاذ بالهرب ليتبعه أفراد الأمن الإداري والمشرفين لكنه أسرع بالقفز بمجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.

البداية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى العميد حسام لافي مأمور مركز البدرشين إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بترعة المريوطية.

وانتقل على الفور العميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب، إلى مكان البلاغ بالتنسيق مع الإنقاذ النهري.

جهود البحث

وكشفت جهود البحث والتحري إلى أن الشاب يدعى «كريم صبري»، يبلغ من العمر 34 عامًا، وهو شقيق المطرب «صبري»، كان يعاني من إدمان مخدر «الهيروين».

وعلى الفور تم انتشال الجثمان وإيداعها في المشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.