/640286/حبس-متسول-قتل-عجوز-وتخلص-من-جثته-في-حديقة-بمصر-القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس متسول لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عجوز بعصا خشبية وإلقاء جثته في حديقة قصر العيني، وطلبت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ جميع الكاميرات الموجودة بمكان الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية بحبس متسول 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمةقتل عجوز بعصا خشيب

- نتائج تحقيقات النيابة

النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقى رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد العثور على جثمان عجوز متوفي في حديقة قصر العيني بالقاهرة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم.

كاميرات المراقبة

وأمرت النيابةالعامة تشريحها وإعداد تقرير بشأن سبب الواقعة، والتصريح بالدفن، وتحديد هوية الجثة لتسلميها لذويها.

وأتضح من تفريغ كاميرات المراقبة، أن متسولا هو من ارتكب الواقعة وفر هاربًا، فتم القبض عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات مع المتهم.