/640285/فتح-ساحة-الانتظار-الخاصة-بمحكمة-فارسكور-بدمياط-فى-مناقشات-تشريعية-البرلمان-صور

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،إحاطة مقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن فتح ساحة الانتظار الخاصة بمحكمة فارسكور بمحافظة دمياط، وكذلك سرعة إنشاء مجمع محاكم بفارسكور ليضم النيابة الإدارية ومحكمة الأسرة والشهر العقاري، مشيرا الى ان المحامين والمستشارين والقضاة لا يجدوا أماكن للانتظار داخل المحكمة ،مطالبا بضرورة أن يتم السماح لتلك الفئات داخل حرم المحكمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الدستورية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، لمناقشة العديد من طلبات الاحاطة.

وفيما يخص مجمع محاكم فارسكور قال النائب محمود نجيب يجب ان يتم فتح هذا المجمع ويتم وضع هذا من ضمن الخطة المالية للعام المالي الحالي.

البوابة الالكترونية

وقال شعراوي عبد المنعم ممثل وزارة التخطيط ان الوزارة تقوم بترتيب اولوياتها عن طريق البوابة الالكترونية، والتي تقوم بتسجيل جميع طلباتها عن الطريق الالكتروني، ويتم التعامل ماليا مع الطلبات وفقا للموازنة المتاحة وارجاء باقي الطلبات للعام الجديد، لذلك فعلى وزارة العدل ان تعيد ترتيب طلباتها على البوابة الالكترونية لوزارة التخطيط حتي يتم ادراج الطلبات التى تريد ادخالها للعام الحالي.

محكمة فارسكور

وقال المستشار حاتم وجيه ممثل مساعد وزير العدل أن هذا القرار لا يخص وزارة العدل فقط حيث ان المحكمة تخضع لقوانين امنية يجب مراجعة الجهات المختصة بها، وسوف يتم النظر في هذا الامر سريعا، وفيما يخص انشاء مجمع محاكم فارسكور بالفعل تم ادراجها في الخطة ولكن ليست خطة العام الحالي.