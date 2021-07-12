عاجل.. السيسى يوجه بالتوسع فى إنتاج أوتوبيسات النقل العام العاملة بالكهرباء

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع اللواء كامل وفائى مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبدالفتاح مساعد مدير إدارة المركبات، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة MCV.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة فى تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها، بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، خصوصًا الغاز الطبيعى والكهرباء.

ووجه الرئيس، بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة فى هذا الإطار للتوسع فى استخدام وسائل النقل التى تعتمد على الغاز الطبيعى كوقود بديل، لا سيما ما يتعلق بالحافلات والشاحنات، وذلك بالنظر إلى المردود الاقتصادى والبيئى لتلك المركبات، وكذلك لمواكبة التطور المتنامى عالميًا فى الاعتماد على الوقود النظيف، فضلاً عن الاستمرار فى تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة.

كما وجه الرئيس، كذلك بالتوسع فى جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التى تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلى لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسى، ووفقًا لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص، ومنها شركة MCV، لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيل التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلى، مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة، بما فى ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمان.

كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة لتحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى للسيارات ومركبات النقل الجماعى، خصوصًا التى تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة الآخذة فى النمو على مستوى العالم.