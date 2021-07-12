عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين وزارتى قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضى التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية. وقد وجه الرئيس بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضى، وذلك بالتنسيق بين وزارتى قطاع الأعمال العام والإسكان. وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك فى إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادى واستثمارى ممكن من ما تملكه من موارد وأراضى ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.

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