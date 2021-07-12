وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحان طلاب الثانوية العامة المصريين بالسودان

جدة - نرمين السيد - اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، اليوم الاثنين، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان الدور الأول والثانى للعام الدراسى 2021/2020.





وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام 127 طالبا، نجح منهم 58 طالبا وطالبة بنسبة 45.8%. واعتمد الوزير، نتيجة امتحان الدور الثانى، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثانى 45 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.6%.

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