درية شرف الدين تطالب بدراسة أسباب تدهور حديقتى الحيوان والأسماك

جدة - نرمين السيد - تقدمت رئيس لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب درية شرف الدين، بطلب إحاطة لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والسياحة والآثار، حول التراجع فى مظهر حديقة الحيوان بالجيزة، وسوء حالة الحيوانات والطيور والمكتبة الأثرية.





كما أوردت فى طلبها ضرورة الوقوف على أسباب الإهمال وعدم الرعاية والنظافة بالحديقة وفى طلب إحاطة جديد، خاطبت شرف الدين وزراء الزراعة والتنمية المحلية والسياحة والآثار، بشأن الإهمال الشديد وضياع معلم سياحى وأثرى ثمين ومتنزه للجمهور فى حديقة الأسماك بالزمالك. وشددت شرف الدين على ضرورة مناقشة مستقبل الحديقة فى ظل تلك الظروف الصعبة.

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