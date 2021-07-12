رئيس «الإنجيلية» مهنئا شيخ الأزهر بعيد الأضحى: قيمة إنسانية عظيمة

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية، بعيد الأضحى المبارك.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نتمنى لفضيلتك ولجميع المسلمين فى مصر والعالم دوام السلام والصحة والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار، ونعتز بالعلاقة المتميزة مع فضيلتكم، قيمة إنسانية عظيمة، ومصدر للسلام والعيش المشترك".

كما أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة الطائفة الإنجيلية له، موضحًا "أن تلاحم المصريين وتشاركهم فى جميع المناسبات والأعياد يقدم للعالم نموذجًا حيًّا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد".

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