صور.. محافظ القاهرة يفتتح معرض Happy Home للأثاث والديكورات المنزلية

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى توفير فرص عمل للشباب وتقليل البطالة مشيرًا إلى الدور الذى يقوم به جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة فى دعم المشروعات الصغيرة.



وقال المحافظ إن المحافظة تقدم الدعم الكامل للشباب فى توفير فرص عمل لهم من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع احتياجاتهم إلى جانب مساعداتهم على تسويق منتجاتهم مشيدًا بجودة المنتجات الموجودة بالمعرض وسعرها المناسب.



وأشار المحافظ إلى أن مهمة الجهاز هى تبنى أفكار المشروعات، وتأسيسها ودعمها وتمويلها وتقديم الدعم الفنى وتسويق وتطوير المشروعات، مؤكدا أن المحافظة تعمل على دعم الشباب ورواد الأعمال نحو الخروج بمنتجات مشروعاتهم إلى الأسواق الخارجية حيث يعد التسويق إحدى الآليات الهامة لنجاح مشروعاتهم.



ودعا المحافظ المواطنين للشراء من المعرض إذ يعد المعرض فرصة للشباب المقبلين على الزواج لشراء احتياجاتهم بأسعار اقتصادية، إذ يقدم عروض وخصومات كبيرة مثل شراء غرفة والحصول على الثانية بنصف الثمن، كما يقدم للعروسين فرصة لتأثيث منزلهم بالكامل بمبلغ لا يتجاوز 25 ألف جنيه.



وتتراوح أسعار غرف النوم من 13 إلى 21 ألف جنيه ، وغرف الأطفال من 4 إلى 8 آلاف جنيه، والانتريه من 8 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه ، والصالون من 8 آلاف جنيه إلى 13 ألف جنيه، أما الركنة فيتراوح سعرها من 4 آلاف جنيه ونص إلى 7 آلاف جنيه، والسفرة من 11 إلى 17 ألف جنيه.



شهد الافتتاح م . جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. رانيا حسن رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين، وأحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن، ورئيس حى البساتين، وعدد من قيادات المحافظة.