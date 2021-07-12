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دوت الخليج

الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اجتمع مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد سيادته دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.

أداء اليمين الدستورى لهيئة قضايا الدولة

وقد سبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيام السيد الرئيس بمنح المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. وقد أعرب السيد الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار أبو بكر الصديق عامر لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.