/640255/موعد-مباراة-منتخب-سيدات-السلة-في-تصفيات-المجموعة-الخامسة-الإفريقية

يلتقي المنتخب الوطني الأول لسيدات كرة السلة، مع منافسه منتخب جنوب السودان، اليوم الأثنين، ضمن منافسات تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية، والتي تقام في برواندا.

موعد مباراة منتخب سيدات كرة السلة

تقام مباراة منتخب مصر لسيدات كرة السلة، أمام منتخب جنوب السودان، اليوم الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصر على صالة كيجالي أرينا، ضمن فعاليات تصفيات المحموعة الخامسة الإفريقية، والمؤهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا.

يلعب منتخبنا الوطني لسيدات كرة السلة، اليوم الإثنين، أولى مبارياته في تصفيات المنطقة الخامسة ببرواندا، أمام منتخب جنوب السودان، وتستمر فعاليات تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية حتى يوم 17 يوليو الجاري، ويعرض دوت الخليج مواعيد المباريات القادمة لمنتخب مصر لسيدات كرة السلة في تصفيات المجموعة الخامسة الإفريقية:

موعد مباريات مصر المقبلة

تقام المباراة الثانية للمنتخب الوطني لسيدات كرة السلة في تصفيات المجموعة الخامسة الإفريقية المؤهلة إلى بطولة إفريقيا، غدا الثلاثاء، حيث يلتقي مع منتخب رواندا في تمام الساعة السادسة مساء، بينما تقام المباراة الثالثة أمام منتخب كينيا في تمام الساعة الثالثة مساء من يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر يوليو الجاري، ثم يقوم الاتحاد الإفريقي بترتيب المنتخبات وفقا لنتائجهم في المواجهات.

تحصل المنتخبات المشاركة في تصفيات المجموعة الخامسة الإفريقية، على راحة يوم الخميس الموافق 15 من شهر يوليو الجاري، ثم تبدأ منافسات نصف النهائي يوم الجمعة، وتتم المنافسات بين الأول الرابع من طرف، وبين الثاني والثالث من طرف أخر، ثم يصعد إلى مباراة النهائي، الفريقين الفائزين في مباريات نصف النهائي، على أن تقوم نهائي البطولة يوم السبت.

قائمة منتخب سيدات كرة السلة

استقر المنتخب الوطني لسيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني للمنتخب، على قائمة اللاعبين المشاركين في تصفيات المجموعة الخامسة الإفريقية، والتي جاءت كالتالي:

هاجر عامر – أسرار ماجد – رنيم الجداوي - ثريا محمد – فريدة وائل – نادين السلعاوي - ميرال أشرف – نورهان أحمد – فريدة مدحت - رضوى سالم – ريم هشام - ريم أسامة السعيد. بينما يتكون الجهاز الفني من: إيهاب الألفي المدير الفني – عمرو عاصم المدرب العام – محمد شوقي مساعد المدرب – أسماء العقباوي طبيبة البعثة – آلاء خالد إداري – عمرو زاهد حكم مرافق.