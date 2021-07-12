«هتك عرض طفلة جاره فعاقبه والدها بشكل بشع».. ماذا حدث في السلام؟

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أحالت النيابة العامة، اليوم الإثنين، الأب المتهم بقتل جاره بالسلام القاهرة، لقيام القتيل باغتصاب ابنة المتهم التلميذة في الصف الثاني الابتدائي، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحالة الأب المتهم بقتل جارة في السلام

التفاصيل

و استعملت محكمة جنايات القاهرة الرأفة مع الأب المتهم بقتل جاره، وأمرت بالسجن 3 سنوات للاب المتهم، وشهدت الجلسة حضور المستشار محمد قطب الذي دفع ببطلان الضبط والتحريات، وقال خلال المرفعة أن الاب كان يدافع عن شرفه ولم يكن يقصد قتل المجني عليه.

وكان ورد بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة السلام المقدم قدري الغرباوي بوقوع مشاجرة، في منطقة مساكن العبد، بين خراط وجاره تعدى فيها المتهم علي المجني عليه بسلاح ابيض«سكين» ليسقط غارقا في دمائه على الأرض، وبعد نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج فارق الحياة بعد وصولة بنصف ساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أقوال والدة المجني عليها

قالت والدة المجني عليها أمام رجال التحقيق، انها مطلقة من والد الطفلة «س»، ومتزوجة من شخص آخر والطفلة تعيش مع والدها المدعو هاشم وجدتها، ويوم الجريمة تلقيت اتصال تليفوني من جدة ابنتي لأبيها ، وقالت ليا الحقي بنتك واحد جارنا اسمه «أ. ح» اغتصبها ، ولما رحنا المستشفى عرفنا أنها فقدت غشاء بكارتها».

و أضافت والدة الطفلة أيضًا:« لما رحت علي البيت علشان اطمن على بنتي لقيت رجال الامن والمباحث موجودين في الشقة، والمتهم بإغتصاب ابنتي غرقان في دمه، و نايم علي الكنبة والاسعاف شالته، وتوجهت بابنتي إلى قسم الشرطة وحررت محضر اغتصاب ضد المتهم الذي علمت فيما بعد ان طليقي والد ابنتي قام بضربه بسلاح أبيض«سكين»، وتوفي على إثر إصابته في المستشفى»

وتابعت الأم:«أن ابنتها اخبرت جدتها انها تعاني من آلام في أعضائها التناسلية، وباستكشاف الأمر أتضح اصابتها بهتك عرض فتوجهت بها إلى المستشفى، والدكتور قال لها انها مش بنت وتعرضت للاغتصاب وهتك العرض، وطلب منهم التوجه للطب الشرعي».

- أقوال المجني عليها

وشهدت الطفلة المجني عليها «س » 7 سنوات، أثناء التحقيقات أنها مقيمة طرف جدتها لأبيها وتدعى «م»، وأن جارهم كان دائما يطلب منها النزول لشراء سجائر وطعام له، وقررت الطفلة ان المتهم كان يتحايل عليها لدخولها شقته ، وكان يقوم بتشغيل أفلام إباحية، وقام بتجسيدها مع الطفلة التي رفضت ذلك فهددها بالقتل.

- اقوال الاب المتهم

وقال الاب المتهم بقتل جارة عقب اغتصاب ابنته صاحبة الـ7 سنوات « أنا أسمي "هـ. ح" ، خراط، اللي حصل اني صحيت علي صوت امي بتزعق بصوت عالي للمجني عليه، وبتقول انه اغتصب ابنتي «س»، فدخلت المطبخ ومسكت «سكين» وضربتوا بيها والاسعاف وصلت ونقلتوا للمستشفي».