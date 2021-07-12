فيديو.. النائب مصطفي بدران لـ دوت الخليج: تعديلات مستقبل وطن بشأن التحرش رادعة

/640250/فيديو النائب-مصطفي-بدران-لـ-تحيا-مصر-تعديلات-مستقبل-وطن-بشأن-التحرش-رادعة

أشاد النائب مصطفى بدران بمشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة بالأمس، مشيرا أن هذا القانون يخدم المرأه المصرية ويحد من ظاهرة التحرش وهذا يأتي مواكبا لرؤية القيادة السياسية في هذه المرحلة.

وأضاف ان هذه المرحلة تعد العصر الذهبي للمرأة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث انه تم زيادة نسبة تمثيل المرأه تحت قبة البرلمان وأيضا تمثيلها في السلك القضائي.

يذكر انه وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش، فى مجموعه وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت عليه.