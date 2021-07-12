زعيم الأغلبية: أنا كحزب مستقبل وطن عضو في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «فيديو»

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تحدث النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فى الجلسة العامة، بشأن التعددية الحزبية السياسيية، وهى ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور بشأن أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية.

دوت الخليج

زعيم الأغلبية: لن أشارك فى ضياع الهوية الحزبية بمجلس النواب

وقال رئيس الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد: أنا عضو فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصفتى عضوًا فى حزب مستقبل وطن، ولن أشارك في طمس الاتجاهات السياسية للأحزاب التي أخيرا جاءت وليدة ثورة 30 يونيو.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد:" أتمسك بنص المادة 42 في اللائحة الداخلية، والتي تشير إلى أنه تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس لتلقيها، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريقة الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس".

وقال رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، إن جزئية الائتلافات البرلمانية كانت مثيرة للجدل خلال تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان، مشيرا إلى وجود العديد من المزايا التي تخص الهيئات البرلمانية المختلفة، والتي من المهم أن تكون معبرة عن رأيها تحت قبة البرلمان.

وتوجه رشاد بالشكر للنائب علاء عابد لجهوده في تعديلات اللائحة الداخلية، مشيرَا إلى أن المستقلين لهم طبيعة خاصة تحت القبة، وأن كل مستقل هو كيان بذاته، وأن هناك تمثيل مضمون داخل اللجنة العامة للمستقلين.

وأوضح زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد: الإئتلاف البرلماني في المجلس كان مرده إلى وجود قوى سياسية في المجلس، أما في المجلس الحالي فالأغلبية ليست كاسحة، سيكون من الظلم أن أظلم مستقل على حساب آخر بمنحه إئتلاف برلماني.