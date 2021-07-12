«بمناسبة الثانوية العامة»..حمو بيكا ضرب «مدرسته»..فيفي عبده «مكنتشي بتعرف تقرأ»..حسن شاكوش «واخد إعدادية بس»

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نجوم بلغت شهرتهم عنان السماء، قطعوا طريقًا ملئ بالمصاعب والزلات حتى يبلغوا ما هم عليه الآن، البعض من محبيهم ينظرون لهم كمثال يحتذى به، معتقدين أنهم وصلوا إلى درجات مرموقة من التعليم، ولا سيما المثقف منهم، فاعتدنا دائمًا أن نحكم على الإنسان من مظهره الخارجي وما يمتلكه من مال، زاعمين أنهم الأفضل في كل شئ حتى مستوى تعليمهم، ولكن الأمر لم يكن كذلك.

دوت الخليج يكشف مؤهلات أبرز نجوم الوسط الفني، الذين حظوا على شهرة واسعة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم مؤهلات بعض من نجوم الوسط الفني، تزامنًا مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام 2021.

عمرو دياب

لم يكن الهضبة عمرو دياب مهتمًا بالتعليم، فمنذ السابعة من عمره وهو مهتم بالفن، مما أثر على مستواه العلمي حيث وصل الإعدادية فقط، ولكن بعد تطوره في عالم الفن بفترة كبيرة أكمل دراسته وحصل على البكالوريوس في تخصص الموسيقى العربية من أكاديمية الفنون عام 1983.

سعاد حسني

لم تحصل السندريلا سعاد حسنى على مؤهل دراسي واقتصر تعليمها على القراءة والكتابة في المنزل.

حمو بيكا

كان طفلًا مشاغبًا، لا يعرف الهدوء يومًا ما، فقد مارس العنف منذ اليوم الأول له في المدرسة، حتى وصل به الحال إلى الاعتداء على إحدى المعلمات داخل الفصل، وقام بـ"عضها"، فقررت الإدارة فصله، ليُقرر منذ ذلك الحين عدم الالتحاق بأي مدرسة أخرى أو الاستمرار في التعليم بشكلٍ عام، ليسلك طريق العمل الحر، وامتهن مهنًا عدة، من بينها "جزار" وسائق توكتوك، حتى صار حاليًا من أبرز مطربي المهرجانات، رغم عدم إجادته القراءة والكتابة.

يسرا

حصلت النجمة يسرا على شهادة الثانوية العامة عام 1977، وبعدها قررت التفرغ للفن فقط.

أم كلثوم

فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي الشهيرة بـ «أم كلثوم»، لم تحصل على أي مؤهل دراسي فى حياتها سوى تعلمها القراءة والكتابة فقط من كُتاب القرية التى ولدت فيها، وكانت تمتاز بذاكرة قوية تحفظ من خلالها القصائد كاملة بصورة سريعة.

أوكا

محمد صلاح، الشهير بـ"أوكا"، يُعد من أبرز مُطربي المهرجانات في السنوات الأخيرة، من مواليد أبريل عام 1991 بحي الأميرية بالقاهرة، كان مُغرمًا بالغناء منذ صغره، فلم يهوَ الدراسة يومًا ولم يقع في غرامها، حتى لفظته المدرسة وهو في الصف الثاني الإعدادي، لتتوقف مسيرته التعليمية عند هذا الحدّ.

محمد سعد

الفنان محمد سعد الشهير ب«اللمبي» حصل على دبلوم متوسط فني، ولكن بعد دخوله الفن وحبه للتمثيل أكمل تعليمه في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على شهادة منه.

عمر كمال

لم يهتم بالحصول على مؤهل دراسي عالٍ، كان شغوفًا بإيصال موهبته الغنائية إلى الناس، فحصل على دبلوم صنايع، رغم أنه كان يرغب في الالتحاق بمعهد الموسيقى، لكنه ابتعد عن هذه الرغبة مُبكرًا كون أسرته متدينة وستقابل هذا الأمر برفضٍ شديد آنذاك.

نادية الجندي

لم تحصل الفنانة نادية الجندي على أى مؤهل علمي، و كانت لا تجيد القراءة أو الكتابة إلا أنها تعلمتها بعد دخولها عالم الفن بفترة لتواصل نجاحها.

حسن شاكوش

لم يكمل حسن شاكوش مسيرته التعليمية، فقد كانت نهايتها عند الشهادة الإعدادية، ليبدأ مسيرة جديدة داخل المستطيل الأخضر، كونه يرى حلمه في الساحرة المستديرة، فاحترف اللعب داخل بعض الأندية، قبل أن يعتزل المجال ويحترف الغناء، ويُصبح اسمه لامعًا في عالم المهرجانات.

فيفي عبده

وبالنسبة للنجمة الكبيرة فيفي عبده فكانت لا تجيد القراءة أو الكتابة لوقت طويل من حياتها، ولكن بعد شهرتها ونجاحها الفني اضطرت لتعلم القراءة والكتابة وبعض كلمات اللغة الأجنبية.