تراجع في ايرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

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شهد فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للنجم كريم عبدالعزيز تراجع في ايراداته منذ يومين، رغم حفاظه على تصدره شباك التذاكر في دور العرض المصرية واحتلاله المركز الأول في الأفلام الأكثر مشاهدة في السينما.

دوت الخليج يكشف أخر إيرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» إيرادات منخفضة في يوم أمس الأحد مقارنة بما كان يحققه في أولى أربعة أيام من عرضه، اذ وصلت إيراداته إلى مليون جنيه و85 ألفا، في حين أنه كان يجني أكثر من مليونين في اليوم، ما جعل مؤشرات نجاحه في جني إيرادات مرتفعة للسينما في مصر تضعف يوميا،ووصلت كل إيرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» إلى 9 ملايين جنيه و320 ألفا.

من المتوقع عودة دور العرض للانتعاش مرة أخرى بداية من موسم عيد الفطر المقبل خلال الأيام القادمة مرة أخرى ولكن ستزداد المنافسة بدخول أفلام جديدة على دور العرض منها فيلم العارف الذي من المقرر طرحه في 1 أغسطس، وفيلم “النمس والأنس” لمحمد هنيدي، وفيلم “موسى” الذي من المقرر عرضه في 11 أغسطس.

تفاصيل فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

والعمل من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

فيلم مش أنا يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر

ويحتل تامر حسني بفيلمه الجديد “مش أنا” المركز الثاني لقائمة أعلى إيرادات الأفلام في دور العرض، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.