/640243/لتقديم-التصالح--تأجيل-محاكمة-المؤلف-أيمن-بهجت-في-التهرب-الضريبي

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب لجلسة 6 سبتمبر لتقديم التصالح.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة المؤلف والشاعر الغتائي أيمن بهجت محمد قمر في اتهامه بالتهرب من الضرائب

تفاصيل القضية

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.

وزارة المالية

ووفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدني 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

أما عن حالات التهرب من أداء الضريبة ؟ فإن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:

- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.

- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الإمتناء عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستنذات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.