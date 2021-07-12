رئيس الأسقفية لبطريرك الكاثوليك: نقدر العمل التنموى لكنيستكم ودورها الثقافى

جدة - نرمين السيد - قدم رئيس الأساقفة الشكر لبطريرك الكاثوليك على تهنئته بتنصيبه رئيسًا للأساقفة وأهداه كتاب منارة الرجاء الذى يرصد خدمة الكنيسة الأسقفية طوال 20 سنة.

وقال رئيس الأساقفة إن كنائسنا فى الإسكندرية تتواجد فى مناطق المنشية وستانلى والراس والسودا ونقدم خدمات اجتماعية فى منطقة الراس السوداء، إذ لدينا حضانة ومركز مجتمعى لخدمة سكان المنطقة نسعى من خلالها إلى تقديم خدمات صحية واجتماعية عبر برامج تنموية.

وأضاف المطران سامى: خدمت فى الإسكندرية 21 سنة كقس ثم مطران مؤكدًا: قدمنا مشروع معًا من أجل مصر الذى جمعنا فيه الأئمة والشيوخ واشتركت معنا الكنائس المختلفة ومعًا من أجل تنمية مصر لخدمة الشباب من المسلمين والأقباط.

من جانبه، قال بطريرك الكاثوليك: ولدت فى أسيوط وانتقلت إلى القاهرة للدراسة وكنت أحب أن اقضى الصيف فى الصعيد وحين تمت رسامتى قسًا خدمت بالقاهرة ثم ابتعثت للدراسة بالخارج وعدت للتدريس بالكلية الإكليريكية بالمعادى حتى اصبحت مديرًا لها.

واستكمل البطريرك: حصلت على الشهادة الابتدائية من مدرسة سان ميشيل الكاثوليكية بالإسكندرية وكنت أزورها كثيرًا فى معسكرات، وأن المنيا كانت محظوظة بالعمل التنموى، إذ حظيت بالكثير من الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الكنائس".

ولفت إلى الدور الذى تلعبه جمعية الصعيد للتنمية فى محافظتى اسيوط وسوهاج، إذ خدم فيها الأب عيروط اليسوعى بكفاءة كبيرة الذى أسس فصولًا لتعليم أبناء المزارعين ثم حولها إلى مدارس.

وفى نهاية اللقاء، أشاد المطران سامى بالدور الذى تلعبه الكنيسة الكاثوليكية فى مجالات العمل التنموى والمؤسسات التعليمية والثقافية، مقدمًا للوفد الأسقفى كتبًا عن الكنيسة الكاثوليكية ثم تفقدوا كنيسة المقر البطريركى.

حضر اللقاء الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة بالكنيسة الأسقفية والقس يشوع بخيت عميد (منصب كنسى) كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية ومن الكنيسة الكاثوليكية حضر كلًا من القمص بيشوى فوزى الوكيل الرعوى البطريركى والأب باسكوالى السكرتير البطريركى.