وزير الزراعة يبحث مع «أكساد» المشروعات التى تنفذها فى مصر

جدة - نرمين السيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة، اليوم الإثنين، الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد" التابع لجامعة الدول العربية.





واستعرض القصير المشروعات القومية الزراعية بمصر ومشروع الدلتا الجديدة، والجهود التى تبذلها الدولة المصرية ووزارة الزراعة فى توفير الأمن الغذائى وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مشروعات التوسع الأفقى ودور الوازرة ومراكزها البحثية فى التكيف مع التغيرات المناخية وانتاج اصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومحتملة للاجهاد الحرارى وعالية الإنتاجية وكذلك الجهود المبذولة لترشيد استخدام المياة وتحديث طرق الرى.

‏وأشاد د نصر العبيد مدير عام "اكساد" بالمشروعات الزراعية الحديثة التى تنفذها الدولة المصرية وكذلك مشروعات البنية التحتية فى كل المجالات والتى يتم تنفيذها فى وقت قياسى وبسواعد المصريين.



‏وعرض العبيد المشروعات التى تنفذها "اكساد" فى مصر بالتعاون مع وزارة الزراعة استصلاح الأراضى من خلال معاهدها البحثية مركزى بحوث الصحراء والبحوث الزراعية وبالتنسيق مع المحافظين.

وأوضح أن اكساد لديها اصناف متميزة من القمح والشعير عالية الإنتاجية ومحتملة للجفاف وندرة المياه وتقوم بإمداد معهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية بتجريبها وتقييمها تحت الظروف المصرية وقدم المدير العام لاكساد مشروعين تنمويين للتنمية الزراعية المستدامه بمحافظة مرسى مطروح، لحصاد مياه الأمطار وإنشاء منشات لتخزين مياة الأمطار وإقامة وحدات الغاز الحيوى ودراسات لتنمية المراعى والممارسات الجديدة للتين والزيتون وتثبيت الكثبان الرملية بواحة سيوة والمشروع الثانى متعلق بالتحسين الوراثى المجترات الصغيرة "الأغنام والماعز" بمحافظة جنوب سيناء والذى تم تنفيذ المرحلة الأولى بالتعاون بين اكساد ومركز بحوث الصحراء ومديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء.

ووعد وزير الزراعة بدراسة المشروعين من قبل الوزارة وسيبدأ تنفيذهما بعد دراستهما.

حضر اللقاء سيد خليفة نقيب الزراعيين، ومدير مكتب اكساد بالقاهرة، وسليمان صفر المدير المالى لاكساد.