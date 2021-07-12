التموين: كل السلع متوفرة بشكل طبيعى خلال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول وجود أزمة فى السلع التموينية الأساسية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة فى السلع التموينية الأساسية، مُشددةً على توافر كل السلع التموينية بشكل طبيعى مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، وانتظام عمليات صرف المقررات التموينية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفى احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش يومية على الأسواق والمنافذ التموينية لمنع أى تلاعب أو ممارسات احتكارية.



وفى إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يتم توفير كل المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة، تخفيفا للعبء عن المواطنين، وكذلك زيادة طرح منتجات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام عيد الأضحى.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.