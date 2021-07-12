/640237/انتهاء-منافسات-السباحة-لتتابع-السيدات-في-بطولة-العالم-للخماسي-الحديث

انتهت منذ قليل منافسات السباحة لتتابع السيدات، ضمن فعاليات بطولة العالم في الخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وانطلقت منافسات البطولة اليوم الإثنين الموافق 12 يوليو، على أن تنتهي يوم 18 يوليو الجاري، ويعرض دوت الخليج ترتيب المنتخبات:

حصد الثنائي المصري المركز الثاني

وحصل الثنائي المصري، أميرة قنديل وسلمى أيمن على المركز الثاني بمجموع نقاط 306، بينما استطاع ثنائي المنتخب البيلاروسي كاترينا سوكورا و كريستينا أيستونيا، الحصول على المركز الأول بعد تجميعهم لـ 311 نقطة، وحصل على المركز الثاي ثنائي المنتخب الإيطالي، باتريكا ميركوري و أليس رينادو بمجموع 303 نقطة.

مواعيد حميع مباريات بطولة الخماسي الحديث

تتم منافسات البطولة بين 165 لاعب ولاعبة من ضمن الـ 27 دولة المشاركين في البطولة، حيث يشارك في فعاليات البطولة 92 لاعب و 73 لاعبة. تبدأ منافسات البطولة يوم 12 يوليو الجاري بتتابع السيدات، ثم يوم 13 بتتابع الرجال، وبعد اننتهاء تصفيات السيدات والرجال، تبدأ منافسات نصف نهائي البطولة، حيث تبدأ فعاليات نصف نهائي بطولة السيدات يوم 14 يوليو، ثم تليها فعاليات نصف نهائي بطولة الرجال يوم 15 يوليو، وبعد حسم المتأهلين إلى نهائي البطولتين السيدات والرجال، تبدأ منافسات نهائي البطولة للسيدات يوم 16 يوليو، ثم تليها مباشرة منافسات نهائي بطولة الرجال يوم 17 يوليو، ثم يشهد يوم 18 يوليو(اليوم الأخير)، ختام فعاليات البطولة، حيث يشهد ذلك اليوم تتابع المختلط.

الدول المشاركة في بطولة الخماسي الحديث

تشارك مصر وهي الدولة المستضيفة للبطولة، بجانب كل من المنتخبات التالية: ألمانيا وبيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ممثلين مصر في بطولة الخماسي الحديث

إياد الكاشف وأدهم هاني فودة ومحمد الجندي ويوسف قرني ومحمد الجندي وأحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام. وعلى الجانب الأخر يمثل مصر في منتخب الناشئات، كل من: أريج نور الدين ومريم عامر ومايا محمد وسلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد.