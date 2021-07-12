/640225/جارته-عضت-والدته--النيابة-تواصل-التحقيق-في-تمزيق-جسد-شاب-بسبب-تركيب-كاميرات-بالبساتين--صور

تواصل نيابة البساتين بالقاهرة، اليوم الإثنين 12 يوليو 2021، التحقيقات في واقعة تمزيق جسد شاب يدعى المهندس هلال رمضان سعد، الذى تعرض للإهانة والضرب على يد جيرانه، مما تسبب له جروح عميقة استلزمت خياطة فى كاف أنحاء جسده، بسبب إصراره على تركيب كاميرات بالعمارة، وذلك لمنع تجار المواد المخدرة من الوقوف تحت منزله، وحماية المنزل من السرقات، إلا أن الجيران رفضوا الأمر تمامًا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التعدي على المهندس هلال رمضان سعد بالأسلحة البيضاء في البساتين

التفاصيل

كشفت التحقيقات الأولية، أن عدد من ملاك العقارات في الشارع بالاتفاق على تركيب كاميرات مراقبة للحد من الوقوف تحت المنازل من قبل تجار المخدرات، خاصة وأن الدولة تشجع المواطنين على تركيب تلك الكاميرات.

علشان السرقة

وكذا للحفاظ على المنزل من السرقة، وبالفعل قرر المهندس هلال رمضان سعد أن يقوم بتركيب الكاميرات، ولكن هنا بدأت المشكلة ، حيث اعترض عدد من سكان العمارة الذي هو ملك لأسرة المهندس من تركيب الكاميرات، وقاموا بتهديدهم، إلا أنهم لم يستجيبوا لهذه التهديدات، وقاموا بالفعل بالتجهيز لتركيبها.

عضتها في وجهها

وخلال تركيب الكاميرات، تعدى الجيران على فنى صيانة الكاميرات وكسروها، وعندما اعترضت والدة المهندس على الطريقة والأسلوب، قام أحدهم بأمر زوجته بالتعدي عليها رغم سنها الكبير وعضها فى وجهها.

تمزيق جسده

وكشف المهندس هلال رمضان سعد، تعرضه لتمزيق جسده وتحويله إلى خريطة إثر محاولته إنقاذ والدته من «عض» جارتها لها .