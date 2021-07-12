/640234/صناعة-الوفد-نجدد-التفويض-للقيادة-السياسية-للحفاظ-على-الأمن-القومي-المصري

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، إن الشعب المصري يجدد تفويضه للقيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للدفاع عن الأمن القومي المصري، والسعي لحل أزمة السد الأثيوبي، بكافة الطرق والوسائل .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تأييد صناعة الوفد لقرارات الرئيس السيسي

وأشار المهندس حمدي قوطة، إلى أن الرئيس أعطى وعود عدة للمصريين بأنه لن يستطيع أحد تهديد أمن مصر القومي، أو المساس بحقوقها بأي شكل من الأشكال، والشعب وثق وما زال يثق في حكمة قيادته وشجاعته في إدارة الأزمات المعقدة.

سد النهضة

ولفت قوطة، في بيان له، أن الجانب الاثيوبي يسعى دائما لتأكيد سياسة فرض الأمر الواقع، الأمر الذي لن يجدي مع المصريين نفعاً، فهناك شعبا بأكمله يرفض تلك الخطوات المخالفة للأعراف وكافة اتفاقيات الأنهار الدولية، ومصر سترد على تلك التجاوزات بكافة الإجراءات القانونية دون أي مخالفة تُحسب عليها.

الاتفاقيات الدولية

وأكد رئيس صناعة الوفد، أن الخطاب الرسمي الذي أرسلته إثيوبيا بشأن بدء عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة، محاولة استفزاز تهدف من خلاله المراوغة والضرب بكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية عرض الحائط.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن مصر ليست ضعيفة للرد على تلك المهاترات الاثيوبية، ولكن هي ما زالت تدعم الحلول السياسية السلمية، قائلا: مصر على أتم الاستعداد للرد بقوة على اي عدو يحاول الاقتراب أو مجرد المساس من حصتها المائية، أو التفكير في تهديد سلامة وأمن واستقرار الشعب المصري.