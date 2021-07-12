/640223/لاعب-كايزر-تشيفز-الأهلي-فريق-مميز-للغاية-لقد-كان-دائما-هكذا-حتى-بدون-موسيماني

أكد ليبوجانج مانيانا لاعب خط وسط فريق كايزر تشيفز جنوب أفريقيا، أن بيتسو موسميانى المدير المدير للنادى الأهلي سوف يصعب مواجهة فريقه أمام الأحمر في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج تصريحاته:

وقال مانياما في تصريحات للموقع الرسمى لنادى كايزر تشيفز : "نعلم أن الأهلي تحت قيادة فنية من جنوب إفريقيا، بعض المدربين لعبنا ضدهم وبعض المدربين عملنا معهم في المنتخب أو في الأندية، معظمهم على دراية بنا كلاعبين، نحن مثل الكتاب المفتوح بالنسبة لهم لأننا لعبنا معهم وضدهم عدة مرات من قبل، خاصة موسيماني".

وتابع: " الأهلي فريق قوي،ومميز، لقد كان دائماً هكذا حتي بدون موسيماني وهذا يعني أنهم الان أفضل وأقوى بكثير”.

وأختتم حديثة قائلاً:”لكنها مباراة الحسم في الفوز بها أكثر من المنافس هناك عقبة واحدة وهي فريق الأهلي، نحن نعرفه جيدا، على الأرجح أنه أكبر فريق في أفريقيا لأطول فترة ممكنة. كما أنهم جيدون جدا في هذه البطولة".

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي من المقرر إقامتها يوم 17 الحاري في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي غداً الثلاثاء خوص تدريباته على ملعب مختار التتش قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حكم مباراة الاهلي

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.