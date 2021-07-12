/640239/كل-ما-تريد-معرفته-عن-منتخب-اليد-حصاد-المعسكرات-الأوربية-الثلاث-التي-خاضها-مواعيد-المباريات-في-أولمبياد-طوكيو-وعودتهم-للقاهرة-قائمة-اللاعبين-والجهاز-الفني

تصل بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، إلى القاهرة اليوم الإثنين، وذلك بعد الإنتهاء من المعسكر المغلق الذي أقامه المنتخب في ألمانيا للمشاركة في بطولة ألمانيا الدولية الودية، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

معسكرات منتخب اليد استعدادا للمشاركة في اولمبياد طوكيو

خاض منتخب مصر لكرة اليد 3 معسكرات مغلقه في أوروبا، للإستعداد للمشاركة في النسخة المقبلة من الأولمبياد، والتي تقام في مدينة طوكيو باليابان، وتبدأ منافساتها يوم 23 يوليو الجاري، على أن تنتهي يوم 8 أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج أحداث المعسكرات الثلاث التي خاضها المنتخب الوطني لكرة اليد:

حصاد منتخب اليد من المعسكرات الثلاث الذي خاضها

شارك منتخبنا الوطني لكرة اليد في 3 معسكرات أورويبة مختلفة، وهم: إسبانيا وفرنسا وألمانيا، حيث خاض المباراة الأولى أمام منتخب كرواتيا، واستطاع منتخبنا الوطني التغلب على كرواتيا بنتيجة 31/28، ثم التقى مع منتخب إسبانيا وانتهت المباراة بفوز إسبانيا بنتيجة 30 – 29، ثم خسر مرة اخرة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 31 – 30، ثم حقق الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 32 – 25، واختتم مبارياته في معسكر ألمانيا بالخسارة من صاحب الأرض بنتيجة 29 – 27.

قائمة منتخب مصر في كرة اليد

في حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا في مركز الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع في مركز الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري في مركز الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان في مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

أعضاء الجهاز الفني لمنتخب اليد

يضم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني في كرة اليد الإسباني روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفني للممنتخب، وأنطونيو يورينتي مدرب مساعد وفينيو لوزرت مدرب حراس المرمى ودكتور محمد شوقى طبيب المنتخب ونور أبو زيد مدير المنتخب.

مواعيد منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

تضم قائمة منتخبنا الوطني في النسخة المقبلة من الأولمبياد ةالتي ستقام في طوكيو، كل من المنتخبات التالية: الدنمارك والسويد والبحرين واليابان والبرتغال، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

المباراة الأولى: أمام منتخب البرتغال يوم 24 يوليو في تمام الساعة الثانية عشر ونصف(12:30 م).

المباراة الثانية: أمام منتخب الدنمارك يوم 26 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب اليابان يوم 28 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

المباراة الرابعة: أمام منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص).

المباراة الرابعة: أمام منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص).

المباراة الخامسة والأخيرة: أمام البحرين يوم 1 أغسطس في تمام الساعة الرابعة فجراً(4 ص).