بنك الاسكندرية تمويل سيارة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة

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رصدنا أمس عرض بنك الاسكندرية تمويل سيارة بضمان الوظيفة ولكن اليوم ننشر تفاصيل تمويل سيارة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة من بنك الاسكندرية والشروط الخاصة به.

دوت الخليج تمويل سيارة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة من بنك الاسكندرية برنامج التمويل الشخصى بغرض شراء سيارة المقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر الراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة من بنك الاسكندرية . مدة تمويل سيارة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة من بنك الاسكندرية تصل الى ٥ سنوات قيمة التمويل تصل الى مليون جنيه مواصفات اضافية تمويل يصل الى ١٠٠٪ من قيمة السيارة شروط تمويل سيارة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة من بنك الاسكندرية عمر العميل من ٢٥ الى ٦٥ عام الحد الادنى لمدة النشاط عامين المستندات المطلوبة على تمويل سيارة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة من بنك الاسكندرية صورة من بطاقة الرقم القومي كشف حساب بنكي (١٢ شهر) بطاقة ضريبية سارية مستخرج سجل تجارى حديث (لا يتعدى ٣ أشهر) فاتورة مرافق حديثة " غاز – كهرباء – تليفون " لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر عرض سعر سيارة يمكن طلب مستندات اضافية وفقا لبرنامج التمويل

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