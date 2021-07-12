تفاصيل حساب المواطن من البريد المصري وفوائده

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يسأل العملا والمواطنون عن حساب المواطن من البريد المصري وفوائده وما هو وبالاطلاع عن حساب المواطن من البريد المصري وفوائده نجده حساب توفير تعاوني يقدمه البريد المصري للأفراد ويمنح صاحبه ميزة التأمين على الحياة.

دوت الخليج

حساب المواطن من البريد المصري وفوائده

كما يمنح حساب المواطن من البريد المصري وفوائده فائدة على مدخراته في مقابل مبلغ ثابت شهري (50جنيه شهرياً ) حيث يتم إيداع مبلغ 39 جنيه في حساب المواطن و التي سيتم رأسملتها يومياً و سيتم تحويل مبلغ 11 قيمة القسط الشهريالتأميني.

شروط حساب المواطن من البريد المصري

يقدم حساب المواطن من البريد المصري للعملاء الحاليين و العملاء الجدد الأفراد الذين يتلقون مساعدات خيرية لا يمكن فتح حساب المواطن للعملاء دون 18 عاماً لا يمكن فح حساب المواطن للعملاء أكبر من 59 عاماً يسمح فقط بحساب واحد لكل فرد .

الحد الأدنى لفتح حساب المواطن من البريد المصري

50 جنيه للتنازل عن فتح ملف مجمع

فائدة حساب المواطن من البريد المصري

بالنسبة لحساب المواطن العادي يتم إحتساب فائدة الحساب الجاري الفضي يومياً بالنسبة لحساب المواطن الحصري ، يتم إحتساب فائدة الحساب الجاري الذهبي يومياً