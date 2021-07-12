رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الأضحى

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والنواب بقرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب جبالي، في تهنئته، عن أمنيته بأن يعيد الله هذه الأيام علينا وعلى مصر بالخير واليمن والبركات.

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