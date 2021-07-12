إنفوجراف.. كنيسة النوبارية الجديدة فى سطور

جدة - نرمين السيد - دشن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، 4 مذابح بكنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وكذلك حضن الآب بكل هيكل من الهياكل الأربعة وحوامل الأيقونات وأيقونات الكنيسة، ومعموديتها.





جاء ذلك فى مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الذى تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم. شارك فى صلوات التدشين، إلى جانب الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ثمانية من الآباء الأساقفة. و"الرسولين" كنيسة جديدة حاصلة على ترخيص ببنائها منذ عام 2013 وجرت عمليات البناء والتشطيبات النهائية وانتهت الشهر الجارى قبيل تدشينها بيد قداسة البابا وأحبار الكنيسة اليوم.

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