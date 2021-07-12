جبالى يرفع جلسات النواب حتى 24 يوليو

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم السبت الموافق 24 يوليو الجارى. وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عدد من التشريعات نهائيا والتى سبق الموافقة عليها فى مجموعها فى وقت سابق. ووجه رئيس البرلمان، قبل رفع الجلسة التهنئة لجموع الشعب المصرى والأمة الإسلامية جميعا بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك.

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